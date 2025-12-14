Зеленский раскрыл, почему Минск передал помилованных заключённых Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM Alexandros Michaili
Экс-комик Владимир Зеленский заявил, что власти Белоруссии предпочли передать помилованных заключённых через Киев, отказавшись от посредничества стран Евросоюза. Об этом сообщает белорусское издание «Наша Нива» в своём Telegram-канале.
«[Глава ГУР Минобороны Украины] Кирилл Буданов* обратился ко мне. Сказал, что белорусы готовы отдать заключённых. Не хотят отдавать через ту или иную страну ЕС, но, если я поддержу, готовы передать через Украину», — рассказал Зеленский.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 123 граждан различных стран, осуждённых в республике за такие серьёзные преступления, как шпионаж, терроризм и экстремистская деятельность. Решение стало результатом договорённостей с президентом США Дональдом Трампом и ответом на просьбу американской стороны. Среди освобождённых лиц, как сообщается, оказалась лидер протестов 2020 года Мария Колесникова.
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.