Регион
14 декабря, 12:54

Зеленский раскрыл, почему Минск передал помилованных заключённых Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM Alexandros Michaili

Экс-комик Владимир Зеленский заявил, что власти Белоруссии предпочли передать помилованных заключённых через Киев, отказавшись от посредничества стран Евросоюза. Об этом сообщает белорусское издание «Наша Нива» в своём Telegram-канале.

«[Глава ГУР Минобороны Украины] Кирилл Буданов* обратился ко мне. Сказал, что белорусы готовы отдать заключённых. Не хотят отдавать через ту или иную страну ЕС, но, если я поддержу, готовы передать через Украину», — рассказал Зеленский.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 123 граждан различных стран, осуждённых в республике за такие серьёзные преступления, как шпионаж, терроризм и экстремистская деятельность. Решение стало результатом договорённостей с президентом США Дональдом Трампом и ответом на просьбу американской стороны. Среди освобождённых лиц, как сообщается, оказалась лидер протестов 2020 года Мария Колесникова.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

