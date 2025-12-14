Зеленский раскрыл, почему Минск передал помилованных заключённых Украине

Экс-комик Владимир Зеленский заявил, что власти Белоруссии предпочли передать помилованных заключённых через Киев, отказавшись от посредничества стран Евросоюза. Об этом сообщает белорусское издание «Наша Нива» в своём Telegram-канале.

«[Глава ГУР Минобороны Украины] Кирилл Буданов* обратился ко мне. Сказал, что белорусы готовы отдать заключённых. Не хотят отдавать через ту или иную страну ЕС, но, если я поддержу, готовы передать через Украину», — рассказал Зеленский.

