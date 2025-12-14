В Кении экоактивистка три дня обнималась с деревом и поставила рекорд

Кенийская 22-летняя экоактивистка Труфена Мутони завершила необычную акцию в защиту природы, обняв дерево на территории правительственного комплекса в городе Ньери и установив новый рекорд. Об этом сообщило Deutsche Welle.

«Этот мирный протест важен, потому что он преодолевает все различия между людьми», — заявила Мутони.

Активистка не отходила от дерева на протяжении трёх суток. Часть этого времени она провела с повязкой на глазах, чтобы привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями, которые, по её мнению, особенно остро пострадают от последствий изменения климата. Во время акции Мутони едва не уснула, однако её разбудили спонсоры, оплатившие взнос для фиксации достижения в Книге рекордов Гиннесса.

В результате экоактивистка превзошла собственный предыдущий рекорд — ранее она обнимала дерево в течение 48 часов. Мутони также объяснила символику своего наряда: чёрный цвет, по её словам, олицетворяет африканскую силу и стойкость, зелёный — восстановление лесов и надежду, красный — сопротивление коренных народов, а синий — защиту водных ресурсов.

