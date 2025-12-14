Путин в Индии
Регион
14 декабря, 13:11

В Польше автобус с белорусскими туристами попал в аварию, есть пострадавшие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Группа белорусских туристов пострадала в автомобильном происшествии в Польше. Не менее 14 пассажирам понадобилась госпитализация, сообщает МИД Белоруссии.

«По имеющейся информации, в Жешуве (Республика Польша) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием экскурсионного автобуса, следовавшего с группой из 48 граждан Республики Беларусь в Венгрию», — проинформировали в пресс-службе, передаёт РИА «Новости».

Пресс-служба сообщила, что четырнадцать граждан Белоруссии, получивших ранения лёгкой и средней степени тяжести, были доставлены в пять медицинских учреждений Жешува, где им предоставляется вся необходимая помощь. Белорусская сторона поддерживает связь с польскими компетентными органами, и ситуация находится под наблюдением. Консульство в Бяла-Подляска предпринимает шаги для оказания поддержки пострадавшим.

В Татарстане в результате массового ДТП погибли два человека

Ранее в Бакалинском районе автомобиль с двумя людьми съехал с дороги и упал в реку Ик. Инцидент произошёл недалеко от деревни Новый Тумутук — машина по неустановленным причинам не доехала до моста и оказалась в воде. Отмечалось, что в салоне находились мужчина 43 лет и женщина 39 лет.

