Сийярто обрушился на Сикорского за выпад в сторону России

Европейские страны хотят вступить в конфликт с Россией, однако Венгрия категорически против этого. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в соцсети X.

«Мы понимаем, что вы действительно хотите начать войну Европы против России! Мы не позволим втянуть себя в вашу войну!» — написал Сийярто.

По словам Сийярто, Будапешт не поддерживает попытки других стран втянуть его в военные действия против России. Венгерский министр подчеркнул, что позиция страны остаётся последовательной и направлена на предотвращение эскалации конфликта на европейском континенте.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что манипуляции с российскими активами и их изъятие будут рассматриваться как «объявление войны». Орбан подчеркнул, что кража российских активов фактически означает официальный конфликт между ЕС и Россией.