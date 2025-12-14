Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 13:09

Сийярто обрушился на Сикорского за выпад в сторону России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и министр иностранных дел Польши Радослав Скиорский. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, EPA / MAX SLOVENCIK

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и министр иностранных дел Польши Радослав Скиорский. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, EPA / MAX SLOVENCIK

Европейские страны хотят вступить в конфликт с Россией, однако Венгрия категорически против этого. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в соцсети X.

«Мы понимаем, что вы действительно хотите начать войну Европы против России! Мы не позволим втянуть себя в вашу войну!» — написал Сийярто.

По словам Сийярто, Будапешт не поддерживает попытки других стран втянуть его в военные действия против России. Венгерский министр подчеркнул, что позиция страны остаётся последовательной и направлена на предотвращение эскалации конфликта на европейском континенте.

Орбан предупредил ЕС о непоправимом ущербе из-за бессрочной заморозки активов РФ
Орбан предупредил ЕС о непоправимом ущербе из-за бессрочной заморозки активов РФ

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что манипуляции с российскими активами и их изъятие будут рассматриваться как «объявление войны». Орбан подчеркнул, что кража российских активов фактически означает официальный конфликт между ЕС и Россией.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Венгрия
  • Петер Сийярто
  • Польша
  • Виктор Орбан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar