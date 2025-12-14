Обломки беспилотников вызвали пожар рядом с Афипским на Кубани

Падение обломков беспилотников вызвало пожар в районе контрольно-пропускного пункта Афипского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщили экстренные службы.

Возгорание произошло на газовой трубе за территорией предприятия. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров, однако он был оперативно ликвидирован. На самом НПЗ повреждений не зафиксировано, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, ночью на территорию Волгоградской области была совершена атака беспилотных летательных аппаратов, которую отражали подразделения противовоздушной обороны. В городе Урюпинске в результате падения обломков одного из дронов возник очаг возгорания на нефтебазе. На месте происшествия работают пожарные, оперативные службы и сотрудники местной администрации.