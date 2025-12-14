National Geographic представил лучшие снимки 2026 года

National Geographic опубликовал ежегодную подборку лучших фотографий дикой природы, сделанных авторами из разных стран мира. В список вошли кадры, которые показывают животных в редкие моменты их жизни, а также драматичные моменты из жизни людей.

«Неуловимый бродяга». Фернандо Фациоле. Фото © National Geographic

Во время наблюдения за редким гигантским броненосцем в Атлантическом лесу Бразилии фотограф Фернандо Фациоле неожиданно встретил ягуара, который является уязвимым видом. Масштабная вырубка лесов привела к сокращению популяции, и сейчас в государственном парке, где Фациоле запечатлел этот момент, может обитать менее десятка ягуаров.

«Горе дочери». Бертон Стиртон. Фото © National Geographic

На фотографии, сделанной Брентом Стиртоном, запечатлена девятилетняя Джулия Лопес посещает могилу своего отца Хуана. Он был застрелен у неё на глазах в сентябре 2024 года. Хуан Лопес, ярый противник строительства местной горнодобывающей компании на территории национального парка, был одним из 18 известных защитников климата, убитых в прошлом году в Гондурасе.

«Курица или яйцо». Ананад Варма. Фото © National Geographic

На протяжении многих лет фотограф Ананд Варма стремился запечатлеть момент, когда яичный желток еще виден, но уже начинают проявляться контуры птицы. Он проводил эксперименты, инкубируя эмбрионы в искусственных оболочках, и в итоге смог зафиксировать трансформацию на 12-й день

«Двери на границе». Хайме Рохо. Фото © National Geographic

Стены на границе между Мексикой и США создают преграды для миграции диких животных. «Собачьи дверцы», запечатленные Хайме Рохо, помогают мелким животным, но не подходят для крупных, таких как медведи и олени, что может изолировать популяции и нарушить экосистему. Это угрожает биоразнообразию, так как многие виды зависят от миграции для поиска пищи и размножения. Экологи предлагают создать коридоры или мосты для безопасного пересечения границы более крупными животными.

Ранее Роскосмос показал фото самого большого в мире айсберга у берегов Антарктиды. Айсберг D15а теперь является самым крупным из ныне существующих плавучих ледяных глыб, обогнав своего предшественника, айсберг А23а. Последний, за которым учёные наблюдали почти четыре десятилетия, значительно уменьшился, потеряв две трети своей первоначальной массы.