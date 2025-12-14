Авторы хита «Малиновая «Лада» отменили концерты по всей России, оставив фанатов без денег

Авторы вирусного трека «Малиновая лада» отменили концерты по всей России, при этом многие фанаты до сих пор не получили возврат средств за билеты. Об этом сообщила Readovka.

Группа GAYAZOVS BROTHERS отменила свои выступления, не возвращая билеты. Фото © Telegram / Readovka

В начале ноября поклонники ожидали концерт группы GAYAZOVS BROTHERS в Иваново, билеты на который стоили 3,7 тысячи рублей. За несколько дней до мероприятия продажи внезапно приостановились, а позже фан-клуб сообщил, что многие концерты отменены, а состояться будут только те, на которые ещё продаются билеты. В Иваново, как и во многих других городах, выступления так и не прошли.

Фанаты организовали чат на 107 человек, где пытаются совместными усилиями вернуть деньги. Некоторым удаётся получить возврат через банк, но большинство остаются без средств. Артисты, по словам поклонников, лишь мельком отвечали, что деньги будут возвращены. При этом официальных заявлений о массовой отмене концертов и возврате билетов не было, а на аккаунтах группы до сих пор отображается якобы актуальное расписание тура с отключёнными комментариями.

