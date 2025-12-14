За 4 часа ПВО уничтожила 40 украинских БПЛА над Россией

С 12 до 16 часов по московскому времени российскими системами противовоздушной обороны был осуществлён перехват и уничтожение 40 беспилотных летательных аппаратов украинского производства над рядом субъектов России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в официальном телеграм-канале ведомства.

Над Брянской областью нейтрализовано 12 вражеских дронов, над Курской и Белгородской областями — по восемь единиц в каждой. Еще пять беспилотников уничтожены в небе над Орловской областью. Над Калужской областью сбито три БПЛА, над Рязанской — два. По одному воздушному аппарату перехвачено и уничтожено средствами ПВО над территориями Тульской и Тамбовской областей.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за сутки сбили почти 400 украинских дронов. Помимо беспилотников, были уничтожены 10 реактивных снарядов американской системы HIMARS и одна управляемая ракета большой дальности «Нептун».