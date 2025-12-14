Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 13:27

За 4 часа ПВО уничтожила 40 украинских БПЛА над Россией

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

С 12 до 16 часов по московскому времени российскими системами противовоздушной обороны был осуществлён перехват и уничтожение 40 беспилотных летательных аппаратов украинского производства над рядом субъектов России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в официальном телеграм-канале ведомства.

Над Брянской областью нейтрализовано 12 вражеских дронов, над Курской и Белгородской областями — по восемь единиц в каждой. Еще пять беспилотников уничтожены в небе над Орловской областью. Над Калужской областью сбито три БПЛА, над Рязанской — два. По одному воздушному аппарату перехвачено и уничтожено средствами ПВО над территориями Тульской и Тамбовской областей.

Российская ПВО сбила две воздушные цели ВСУ над Севастополем
Российская ПВО сбила две воздушные цели ВСУ над Севастополем

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за сутки сбили почти 400 украинских дронов. Помимо беспилотников, были уничтожены 10 реактивных снарядов американской системы HIMARS и одна управляемая ракета большой дальности «Нептун».

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Россия
  • Минобороны РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar