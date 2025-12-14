Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 13:24

Один человек пострадал при хлопке газа в доме в Саратове

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В одном из жилых строений Саратова зафиксирован хлопок газа, который, согласно предварительным данным, повлёк за собой травмирование одного человека.

Источники в силовых структурах уточнили, что инцидент произошел на улице Ладожской.

Стали известны личности погибших при взрыве в Пермском политехе
Стали известны личности погибших при взрыве в Пермском политехе

Ранее Петров Вале Волгоградской области произошёл взрыв в жилом доме. Предварительно, взрыв газа произошёл на верхнем этаже здания, после чего обрушилась крыша.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar