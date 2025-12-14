Один человек пострадал при хлопке газа в доме в Саратове
В одном из жилых строений Саратова зафиксирован хлопок газа, который, согласно предварительным данным, повлёк за собой травмирование одного человека.
Источники в силовых структурах уточнили, что инцидент произошел на улице Ладожской.
Ранее Петров Вале Волгоградской области произошёл взрыв в жилом доме. Предварительно, взрыв газа произошёл на верхнем этаже здания, после чего обрушилась крыша.
