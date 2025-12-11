Стали известны личности погибших при взрыве в Пермском политехе

В результате взрыва на испытаниях в ПНИПУ погиб 41-летний генеральный директор завода «Анкос» Константин Солдатов и его восьмилетняя дочь. Несчастный случай произошёл на стенде с научным оборудованием в отдельном здании вуза. Об этом сообщает «59.ru».

На данный момент устанавливается, как ребёнок оказался на мероприятии, поскольку присутствие детей на подобных испытаниях считается недопустимым. Завод «Анкос» специализируется на производстве задвижек и запорной арматуры, предназначенной для регулирования потоков жидкости и газа.