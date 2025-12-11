Путин в Индии
11 декабря, 13:23
Стали известны личности погибших при взрыве в Пермском политехе

Обложка © Telegram / Пермский Политех | ПНИПУ

В результате взрыва на испытаниях в ПНИПУ погиб 41-летний генеральный директор завода «Анкос» Константин Солдатов и его восьмилетняя дочь. Несчастный случай произошёл на стенде с научным оборудованием в отдельном здании вуза. Об этом сообщает «59.ru».

На данный момент устанавливается, как ребёнок оказался на мероприятии, поскольку присутствие детей на подобных испытаниях считается недопустимым. Завод «Анкос» специализируется на производстве задвижек и запорной арматуры, предназначенной для регулирования потоков жидкости и газа.

Ранее сообщалось, что сегодня во время взрыва в пермском политехе закрытые черепно-мозговые травмы получили трое человек, а также ведутся поиски ещё четверых, которые могли находиться в зоне поражения. Трагедия произошла в ходе испытания гидродинамического стенда — одно из колёс установки внезапно взорвалось. Позже стало известно о гибели директора разрабатывавшего стенд завода и его маленькой дочери. Краевой СК РФ возбудил уголовное дело.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Полина Никифорова
