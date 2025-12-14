Армия Таиланда применила против Камбоджи БТР украинского производства

В ходе продолжающегося приграничного конфликта армия Таиланда задействовала бронетехнику, произведённую на Украине. Как сообщает медиа-ресурс «Осведомитель», в боях против Камбоджи тайские военные использовали бронетранспортёр БТР-3Е.

«В ходе продолжающихся пограничных боёв между Таиландом и Камбоджей, тайская армия бросила БТР-3Е украинского производства», — утверждается в публикации.

Детали применения техники и текущая обстановка на линии столкновения в сообщении не уточняются.

Напомним, что в конце июля Таиланд инициировал военную операцию под названием «Война за землю» против Камбоджи. Конфликт, казалось, был разрешен в течение нескольких дней благодаря посредническим усилиям президента США Дональда Трампа. Однако боевые действия возобновились 8 декабря, приведя к гибели двух мирных жителей Камбоджи в результате обстрела со стороны Таиланда.