Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 декабря, 13:43

Армия Таиланда применила против Камбоджи БТР украинского производства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В ходе продолжающегося приграничного конфликта армия Таиланда задействовала бронетехнику, произведённую на Украине. Как сообщает медиа-ресурс «Осведомитель», в боях против Камбоджи тайские военные использовали бронетранспортёр БТР-3Е.

«В ходе продолжающихся пограничных боёв между Таиландом и Камбоджей, тайская армия бросила БТР-3Е украинского производства», — утверждается в публикации.

Детали применения техники и текущая обстановка на линии столкновения в сообщении не уточняются.

Камбоджа и Таиланд снова открыли огонь после слов Трампа о примирении
Напомним, что в конце июля Таиланд инициировал военную операцию под названием «Война за землю» против Камбоджи. Конфликт, казалось, был разрешен в течение нескольких дней благодаря посредническим усилиям президента США Дональда Трампа. Однако боевые действия возобновились 8 декабря, приведя к гибели двух мирных жителей Камбоджи в результате обстрела со стороны Таиланда.

Алиса Хуссаин
