Камбоджа и Таиланд снова открыли огонь после слов Трампа о примирении

Пограничный конфликт между Камбоджей и Таиландом продолжается, несмотря на ранее достигнутое перемирие. Камбоджийские власти заявили, что армия Таиланда наносит удары по объектам в приграничной зоне. Бангкок в ответ обвиняет Камбоджу в нарушении международных правил и атаках на гражданские объекты.