13 декабря, 04:10

Камбоджа и Таиланд снова открыли огонь после слов Трампа о примирении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / odav

Пограничный конфликт между Камбоджей и Таиландом продолжается, несмотря на ранее достигнутое перемирие. Камбоджийские власти заявили, что армия Таиланда наносит удары по объектам в приграничной зоне. Бангкок в ответ обвиняет Камбоджу в нарушении международных правил и атаках на гражданские объекты.

Это происходит на фоне слов президента США Дональда Трампа, который сообщил о договорённости сторон прекратить огонь, достигнутой после телефонных переговоров.

Появилось видео с украинскими танками «Оплот-Т» в боях на тайско-камбоджийской границе
Появилось видео с украинскими танками «Оплот-Т» в боях на тайско-камбоджийской границе

Напомним, Таиланд в конце июля начал операцию «Война за землю» против Камбоджи, однако спустя несколько дней этот конфликт вроде как был улажен при посредничестве Дональда Трампа. Боевые действия возобновились 8 декабря. В результате обстрела таиландской стороной погибли два мирных жителя Камбоджи. Политолог Юрий Светов считает, что поверхностный подход к проблеме и игнорирование глубинных причин конфликта сделали план Трампа нежизнеспособным.

Артём Гапоненко
