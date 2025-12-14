Кожура с «порами» и упругость: Специалист назвала признаки хороших мандаринов

Выбрать по-настоящему свежие и сладкие мандарины поможет соблюдение нескольких простых правил. Как рассказала «Газете.ru» старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова, качественные плоды обладают привлекательным внешним видом, выраженным ароматом и упругой структурой.

По словам эксперта, кожура должна быть яркой, блестящей и однородной, без тёмных пятен или вмятин. При лёгком нажатии она должна слегка пружинить, что свидетельствует о правильном хранении и свежести фрукта. Излишняя мягкость, морщинистость или сухость кожуры указывают на то, что плод начал портиться или высыхать, теряя сочность.

Определить сладость плода наверняка по внешнему виду невозможно, однако существуют косвенные признаки. Более сладкие мандарины, как правило, тяжелее, что говорит о высоком содержании сока. Корка не должна быть жёсткой; при нажатии она должна быстро возвращаться в исходную форму. Наличие крупных, хорошо выраженных пор на кожуре и небольшое пространство между ней и мякотью также часто указывают на зрелость и сладость плода, особенно если он при этом имеет достаточный вес.

Интенсивный цитрусовый аромат является одним из лучших показателей зрелости. Специалист советует выбирать плоды среднего размера, поскольку слишком крупные могут оказаться водянистыми, а мелкие — недозрелыми. Также стоит обращать внимание на сортовые особенности: например, мандарины с тонкой кожурой часто бывают слаще.

Важным индикатором свежести является хвостик плода — у недавно собранных фруктов он зелёный и упругий. Сухой или потемневший хвостик свидетельствует о длительном хранении. Эксперт рекомендует избегать плодов с признаками плесени, мягкими участками или неестественно сильным блеском, который может быть следствием химической обработки. Правильно выбранные мандарины станут не только вкусным, но и полезным дополнением к зимнему рациону.

Ранее врач-пульмонолог развеяла миф о «волшебных» свойствах мандаринов для лёгких. Она пояснила, что эти новогодние фрукты не могут напрямую «очистить» лёгкие или залечить повреждения. Тем не менее мандарины полезны для поддержания здоровья благодаря витамину C, который действует как антиоксидант: он помогает бороться с воспалением и защищает клетки от вредного воздействия.