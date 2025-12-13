Путин в Индии
Регион
13 декабря, 10:51

Диетолог расстроила фанатов мандаринов, назвав безопасную норму фруктов

Здоровому взрослому человеку можно съедать 2–4 мандарина в день, что является безопасной нормой, рассказала врач-диетолог Анастасия Ефимова. По её словам, один средний мандарин содержит около 47 калори.

«Он богат витамином С, поддерживающим синтез коллагена и иммунитет, содержит антиоксиданты и умеренное количество клетчатки. В кожуре присутствуют флавоноиды (например, тангеретин), влияющие на липидный обмен», — отметила собеседница «Газеты.ru».

Она подчеркнула, что суточная норма фруктов составляет 1,5–2,5 чашки, а один мандарин примерно равен половине чашки, поэтому указанное количество соответствует физиологичной потребности. При стабильном уровне глюкозы и сбалансированном рационе можно позволить себе и больше мандаринов, так как строгого верхнего предела нет. Однако потребление следует ограничить людям с диабетом, выраженной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, синдромом раздражённого кишечника и тем, кто склонен заедать стресс сладким.

Борис Эльфанд
