14 декабря, 14:02

Главный раввин России не зажжёт восьмисвечник в честь иудейской Хануки в Москве

Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына / POOL

В день начала Хануки, 14 декабря, главный раввин России Берл Лазар не зажжёт традиционную Ханукию в центре Москвы. Об этом РИА «Новости» сообщили в его пресс-службе. Церемония не была согласована мэрией столицы по соображениям безопасности.

«Церемония зажжения Ханукии главным раввином России на площади в центре Москвы в этом году не проводится. Мэрия Москвы не согласовала проведение церемонии. Решение было принято по соображениям безопасности», — говорится в сообщении.

Новую дату проведения зажжения Ханукии объявят дополнительно. Традиция ежегодного зажжения светильника в Москве существует с начала 1990-х годов. Ханука празднуется в честь чуда при освящении второго Иерусалимского храма после победы Иуды Маккавея над войсками царя Антиоха Эпифана в 164 году до нашей эры. Масло, предназначенное для зажигания меноры, оказалось осквернённым, и евреям удалось найти лишь один кувшин чистого масла, которого хватило на восемь дней — как раз столько, сколько требовалось для приготовления нового.

Ранее в Сиднее произошла стрельба на пляже, жертвами которой стали десять человек. Нападение, предположительно, было направлено против мероприятия, посвящённого еврейскому празднику Ханука. Точные обстоятельства и мотивы нападения пока устанавливаются правоохранительными органами.

