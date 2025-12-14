В Москве новорожденный малыш умер после домашних родов в надувном бассейне

В Москве младенец умер через час после рождения в ходе домашних родов. У 27-летней роженицы начались спонтанные схватки, и роды прошли дома, в надувном бассейне. По предварительной информации, ребёнок родился живым. Инцидент зафиксирован днём на улице Полины Осипенко, сообщает газета «Известия».

Ребёнок находился в воде около 30 минут, а примерно через час после рождения перестал дышать. Реанимационные мероприятия не дали результата, спасти младенца не удалось. Женщину госпитализировали для оказания медицинской помощи. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru писал о женщине, которая утопила своего новорожденного сына в тазу с водой в квартире на улице Ушинского в Санкт-Петербурге. Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.