«Очень дорого для нас»: Мать погибшего героя России поделилась эмоциями после беседы с Путиным

Мать сержанта Никиты Афанасьева, посмертно удостоенного звания Героя России, поделилась впечатлениями от личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным. После официальной церемонии в Кремле глава государства распорядился провести беседу наедине с семьёй погибшего военнослужащего.

«Личная наша беседа с Владимиром Владимировичем, это личное, но за это внимание, за само вот это присутствие, конечно, здесь, это очень дорого для нас. Хотя и непросто. Спасибо большое», — сказала женщина, общаясь с журналистом «России-1» Павлом Зарубиным.

9 декабря отмечается День Героев Отечества, который был установлен Федеральным законом в 2007 году. Памятная дата приурочена к учреждению ордена Святого Георгия Победоносца — высшей военной награды, введённой Екатериной II в 1769 году, которой награждали офицеров и генералов за особую отвагу в боях. В современности в этот день чествуют Героев Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, подчёркивая их вклад в защиту Родины.