В Финляндии прошли автопробеги с требованием открыть границу с Россией

В Финляндии состоялись автопробеги, участники которых потребовали от властей открыть границу с Россией. Акцию организовало русскоязычное «Александровское общество».

Как сообщают организаторы, колонны из десятков автомобилей одновременно подъехали к нескольким закрытым пунктам пропуска на границе, включая «Ваалимаа», «Ниирала» и «Иматра». В 13:00 по московскому времени водители одновременно просигналили клаксонами, выражая протест против нарушения права на свободу передвижения и ухудшения экономической ситуации в Восточной Финляндии.

В обществе отметили, что в акции участвовали не только русскоязычные жители, но и финны, поскольку закрытие границы негативно сказывается на жизни региона в целом. Одним из организаторов выступил депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин, ранее уже проводивший подобные акции протеста.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что правительство рассматривает возможность создания особой экономической зоны (ОЭЗ) в районе города Иматра на юго-востоке страны для поддержки местной экономики. Орпо отметил, что регион сталкивается с серьёзными трудностями и для его развития требуются новые инструменты, включая налоговые льготы для бизнеса и специальные программы для туристической отрасли. Окончательное решение по проекту будет приниматься на уровне кабинета министров.