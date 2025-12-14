В техасском городе Одесса 15-летний подросток застрелил мать, брата и сестру своей бывшей девушки, сообщили в CBS News. Девушка осталась жива, телесных повреждений у неё нет.

«С ней всё в порядке, она не получила физических травм. Конечно, после того, что произошло с её семьей, нельзя сказать, что с ней всё хорошо, но телесных повреждений у неё нет», — отметил начальник полиции Майк Герке.

По прибытии на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тела 39-летней матери Джессики Родригес и её детей — девятилетнего сына и 13-летней дочери. Подозреваемый скрылся с места преступления, но был задержан через 40 минут.

Следствие установило, что подросток изначально планировал напасть на бывшую девушку возле школы, но передумал и направился к её дому. Мотив преступления пока не раскрыт, полиция продолжает изучать все обстоятельства трагедии.

