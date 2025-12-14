Более 50% жителей Германии не уверены в возможности свободного выражения мнения

Более половины граждан Германии ощущают ограничения в возможности свободно высказывать свою точку зрения. Таковы данные социологического исследования, проведённого швейцарской компанией Tenor и опубликованного изданием Welt.

Согласно результатам опроса, 57% респондентов считают, что в нынешних условиях им следует проявлять осторожность при выражении собственного мнения. Наиболее сильно эти опасения выражены среди сторонников правой партии «Альтернатива для Германии»: лишь 11% её избирателей заявили, что чувствуют себя свободно в выражении взглядов, в то время как остальные 89% придерживаются противоположной точки зрения.

Географический анализ также выявил различия: жители восточных федеральных земель испытывают большую озабоченность, чем западные немцы. Среди опрошенных на востоке страны 64% заявили о чувстве осторожности, тогда как на западе этот показатель составил 55%. Исследование проводилось в онлайн-формате с 26 ноября по 3 декабря, в нём приняли участие 1,5 тысячи человек. Информация о статистической погрешности исследования не уточняется.

Ранее стало известно, что в Германии активизировались дискуссии о переименовании улиц, названных в честь советских деятелей и руководителей Германской Демократической Республики (ГДР). В восточных землях Германии до сих пор сохраняется значительное количество улиц с именами Владимира Ленина, Отто Гротеволя и Вильгельма Пика. Местные муниципальные советы будут принимать решения о переименовании, принимая во внимание пожелания жителей.