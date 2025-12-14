Россиянка заявила о смерти ребёнка после многочасового ожидания в больнице

В Каневской центральной районной больнице Краснодарского края умер годовалый ребёнок. Мама малыша Ирина уверена, что всё случилось из-за многочасового ожидания медицинской помощи. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно Media».

В Краснодарском крае ребёнок мог умереть после долгого ожидания помощи в клинике. Фото © Telegram / Кровавая барыня

«Мы начали звонить, но звонок не работал. Стучали — никого не было. Все спали. В итоге дверь открыла уборщица», — рассказала мать ребёнка.

По словам матери, сначала ей пришлось несколько часов ждать приёма врача, затем ждать, пока медик изучит результаты анализов, а потом нести ребёнка в детскую реанимацию, где никого не оказалось, кроме уборщицы. В результате мальчика госпитализировали во взрослую реанимацию с температурой 42 градуса, а матери сообщили о смерти сына.

Позже выяснилось, что первоначальный диагноз был неверным. На очной ставке в Следственном комитете врач вела себя грубо и отказалась извиняться. Больница не увидела оснований для привлечения медика к ответственности, а семья погибшего требует проверки учреждения и справедливости.

