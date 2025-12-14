Кадыров объявил о готовности идти на выборы главы Чечни в 2026 году

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о своей готовности принять участие в следующих выборах руководителя региона в 2026 году. Об этом он сообщил в ходе прямой линии.

«Я пойду на выборы, если президент (РФ Владимир Путин. — Прим.Life.ru) предложит и народ поддержит», — сказал он.

Таким образом он подтвердил, что рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры при условии одобрения со стороны федерального центра и поддержки со стороны жителей республики.

Ранее сообщалось, что Рамзану Кадырову вручили медаль «За боевое отличие». Эта награда является свидетельством самоотверженной работы чеченского лидера, который вносит значительный вклад в достижение целей специальной военной операции. Медаль вручается за проявленную отвагу в бою и успешное руководство подчинёнными при выполнении боевых задач. Конкретная операция, за которую была присуждена награда, не уточняется.