Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 14:59

Кадыров объявил о готовности идти на выборы главы Чечни в 2026 году

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о своей готовности принять участие в следующих выборах руководителя региона в 2026 году. Об этом он сообщил в ходе прямой линии.

«Я пойду на выборы, если президент (РФ Владимир Путин. — Прим.Life.ru) предложит и народ поддержит», — сказал он.

Таким образом он подтвердил, что рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры при условии одобрения со стороны федерального центра и поддержки со стороны жителей республики.

Рамзан Кадыров дал сыну Адаму поручение после атак ВСУ на Грозный
Рамзан Кадыров дал сыну Адаму поручение после атак ВСУ на Грозный

Ранее сообщалось, что Рамзану Кадырову вручили медаль «За боевое отличие». Эта награда является свидетельством самоотверженной работы чеченского лидера, который вносит значительный вклад в достижение целей специальной военной операции. Медаль вручается за проявленную отвагу в бою и успешное руководство подчинёнными при выполнении боевых задач. Конкретная операция, за которую была присуждена награда, не уточняется.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar