Во время учебы в Нидерландах голландцы рассказывали пресс-секретарь президента РФ Дмитрию Пескову о трудностях Второй мировой. При этом, по его словам, граждане страны «очень не любят немцев», но не знают настоящих ужасов войны. Об этом он вспомнил в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Песков рассказал, как голландцы не понимают ужасы войны, но ненавидят немцев. Видео © Telegram / ВЕСТИ

«Я в своё время учился в Нидерландах, и мне голландцы сами рассказывали про страшные испытания, которые они пережили во время фашистской оккупации, что им разбили несколько окон, и как это было жутко. На полном серьёзе. И при этом голландцы очень не любят немцев за этот дискомфорт, но они не знают, что такое ужасы войны», — сказал Песков.

По его словам, молодые голландцы воспринимают небольшие бытовые неудобства во время войны как серьёзные испытания, не представляя, через что на самом деле проходили люди в годы фашистской оккупации.

