Наследный принц Саудовской Аравии захотел купить «Барселону» за 10 млрд евро

Наследный принц Саудовской Аравии рассматривает возможность приобретения футбольного клуба «Барселона» за внушительную сумму в 10 миллиардов евро. Об этом заявил известный спортивный журналист Франсуа Гальярдо в социальной сети X.

Как написал Гальярдо, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман проявляет серьёзный интерес к покупке одного из самых известных футбольных клубов мира – «Барселоны». Ожидается, что предложение о приобретении будет сделано в ближайшем будущем, а его сумма может достигнуть астрономической отметки в 10 миллиардов евро.

Однако, как отмечает журналист, на пути этой потенциальной сделки могут встать «сосьос» — члены клуба, обладающие правом голоса при принятии решений, в том числе и касающихся продажи. Именно их мнение может стать решающим в вопросе о судьбе сине-гранатовых.

Согласно данным издания Goal, финансовое обеспечение такой масштабной покупки может взять на себя Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Стоит отметить, что в настоящее время футбольный клуб «Барселона» испытывает значительные финансовые трудности, имея задолженность в размере 2,5 миллиарда евро.

Мухаммед ибн Салман уже имеет опыт в сфере спортивных инвестиций. Он возглавляет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, который в 2021 году приобрел английский футбольный клуб «Ньюкасл». В том случае наследный принц стал номинальным владельцем клуба.

«Барселона», основанная в 1899 году, по праву считается одним из самых титулованных клубов Испании. Согласно оценкам Forbes, клуб входит в пятерку самых дорогих футбольных команд мира, с оценочной стоимостью в 5,6 миллиарда долларов.

