На Западе забили тревогу из-за активности таинственной радиостанции Судного дня
Обложка © Шедеврум/ Life.ru
Западные СМИ снова обеспокоены таинственной радиостанцией UVB-76, известной как «Радиостанция Судного дня». Её активность часто совпадает с периодами международной напряженности, что вызывает тревогу за стабильность в мире.
Британский таблоид Express отмечает, что радиостанция передаёт загадочные коды вроде «ПЕРЕЧНИЦА», «ПЕРЕНАЕМ» и «СПИНОБАЗ», усиливая страх перед возможной эскалацией вплоть до глобального конфликта.
Радиостанция работает с конца 1970-х годов. Она известна непрерывным «жужжанием» и периодическими кодовыми передачами. Точная цель радиостанции официально не раскрыта.
До этого радио Судного дня временно прекращала трансляцию из-за потери сигнала. Отключение электроснабжения произошло из-за удара беспилотника по подстанции.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.