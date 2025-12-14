Путин в Индии
Регион
14 декабря, 14:56

На Западе забили тревогу из-за активности таинственной радиостанции Судного дня

Обложка © Шедеврум/ Life.ru

Западные СМИ снова обеспокоены таинственной радиостанцией UVB-76, известной как «Радиостанция Судного дня». Её активность часто совпадает с периодами международной напряженности, что вызывает тревогу за стабильность в мире.

Британский таблоид Express отмечает, что радиостанция передаёт загадочные коды вроде «ПЕРЕЧНИЦА», «ПЕРЕНАЕМ» и «СПИНОБАЗ», усиливая страх перед возможной эскалацией вплоть до глобального конфликта.

Радиостанция работает с конца 1970-х годов. Она известна непрерывным «жужжанием» и периодическими кодовыми передачами. Точная цель радиостанции официально не раскрыта.

Легендарная УВБ-76 передала за день рекордные 13 загадочных шифровок

До этого радио Судного дня временно прекращала трансляцию из-за потери сигнала. Отключение электроснабжения произошло из-за удара беспилотника по подстанции.

