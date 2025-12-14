Звезда «Игры престолов» опубликовала голые фото с отдыха на Сардинии

Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс впервые за полгода поделилась личными кадрами — и сразу оказалась в центре внимания. 28-летняя актриса выложила фото и видео с отдыха на Сардинии, которые мгновенно разошлись по соцсетям. На кадрах актриса полностью обнажённая заходит в воду.

Мэйси Уильямс на отдыхе. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maisie_williams

Отдых проходил в эко-ретрите Su Ferreri Retreat, ориентированном на «медленную жизнь»: йога на рассвете, пешие маршруты, сауны и органическое питание. Стоимость проживания — от 500 евро за ночь. Фанаты отреагировали бурно — в комментариях актрису сравнивают с Эммой Уотсон и вспоминают откровенные фото Эмилии Кларк, а также пишут: «Арья выросла и стала богиней».

Ранее Life.ru публиковал полуобнажённые фотографии новой возлюбленной Тимура Родригеса. Актриса Екатерина Кабак отметила 35-летие откровенной фотосессией. В кадре именинница держала во рту зажжённую картонную свечу, создавая игривый и дерзкий образ.