14 декабря, 15:17

Вице-премьер Италии выступил против войны с Россией

Обложка © ТАСС/SADAK SOUICI

Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини заявил о недопустимости военного конфликта с Россией и призвал к диалогу. Об этом сообщает агентство askanews.

«Мы не воюем с Россией. Я не хочу, чтобы мои дети воевали против России. Когда у страны есть шесть тысяч ядерных боеголовок, лучший путь вперёд — это диалог», — заявил Маттео Сальвини.

Он также добавил, что, по его мнению, европейские лидеры, в частности из Франции и Германии, блокируют мирное урегулирование на Украине, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем в своих странах.

Ранее сообщалось, что предложение киевского главаря Владимира Зеленского о проведении референдума по территориальным вопросам блокирует любые переговоры о мирном урегулировании. Этот шаг, предпринятый «с истёкшим сроком полномочий и всё более изолированным» лидером, не имеет демократической основы и направлен на срыв диалога.

Анастасия Никонорова
