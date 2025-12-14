Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини заявил о недопустимости военного конфликта с Россией и призвал к диалогу. Об этом сообщает агентство askanews.

«Мы не воюем с Россией. Я не хочу, чтобы мои дети воевали против России. Когда у страны есть шесть тысяч ядерных боеголовок, лучший путь вперёд — это диалог», — заявил Маттео Сальвини.

Он также добавил, что, по его мнению, европейские лидеры, в частности из Франции и Германии, блокируют мирное урегулирование на Украине, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем в своих странах.

Ранее сообщалось, что предложение киевского главаря Владимира Зеленского о проведении референдума по территориальным вопросам блокирует любые переговоры о мирном урегулировании. Этот шаг, предпринятый «с истёкшим сроком полномочий и всё более изолированным» лидером, не имеет демократической основы и направлен на срыв диалога.