Девушка, чей ребёнок погиб после родов в бассейне в Москве, оказалась известной блогершей

Москвичка, чей ребёнок погиб после домашних родов в надувном бассейне, предположительно является популярной блогершей в TikTok с аудиторией почти в 1,4 миллиона подписчиков. Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на источник.

27-летняя блогерша Айша, ранее активно делившаяся с подписчиками подробностями своей беременности, начала роды неожиданно и решила принять их дома. Ребёнок появился на свет живым, но примерно через час перестал дышать. Медики, прибывшие на вызов, не смогли его реанимировать.

Сама роженица была госпитализирована, её состояние не комментируется. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а точная причина смерти младенца будет определена по результатам судмедэкспертизы.

Айша Чигга (Аиша Ракаева) — хореограф, танцор, модель, актриса и блогер. Участница шоу «Маска», работала с «Новой Фабрикой Звезд», снималась в сериале «Патриот» и клипах Фейгина, Инстасамки, Севака, Мари Краймбрери. Имеет опыт работы с Полиной Гагариной и группой «Руки вверх».

