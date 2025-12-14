Сбившего трёх студенток в Калининграде водителя объявили в федеральный розыск

В федеральный розыск объявлен автовладелец, который в Калининграде совершил наезд на трёх студенток и сумел выехать за пределы страны. Информацию о розыске распространила пресс-служба УМВД по Калининградской области в официальном телеграм-канале.

«Сотрудниками УМВД России по Калининградской области проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на задержание подозреваемого», — говорится в сообщении полиции.

ДТП произошло ночью 12 декабря на перекрёстке, оборудованном светофором. Как следует из материалов дела, мужчина за рулём Volkswagen Jetta выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал, где сбил трёх молодых девушек, и сразу же скрылся. Одна из сбитых студенток продолжает находиться в реанимационном отделении в тяжёлом состоянии, а двум другим была оказана амбулаторная помощь.

Установлено, что подозреваемый незамедлительно после аварии покинул территорию России, в связи с чем и был объявлен в федеральный розыск. Все необходимые ориентировки уже направлены в компетентные органы для сотрудничества.

В течение первых часов после инцидента полицейские выяснили личность скрывшегося водителя. Им оказался 38-летний иностранец, легально проживавший в регионе. Одновременно с этим к административной ответственности был привлечён калининградец, сдавший фигуранту дела свой автомобиль. Арендатор использовал эту машину для коммерческих перевозок, что прямо запрещено действующим распоряжением главы региона. Владелец машины был оштрафован за ведение бизнеса без необходимого законного разрешения.

