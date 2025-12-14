Синоптик рассказал, когда в Москве начнётся потепление

Уже во вторник, 16 декабря, в Москву начнёт поступать тёплый воздух, что приведёт к повышению температуры до плюсовых значений. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что в понедельник ночь станет самой морозной в текущем сезоне с похолоданием до минус 10-12 градусов. Однако днём во вторник с приближением тёплого атмосферного фронта столбики термометров поднимутся до 0…+3°C, пройдут снегопады, местами переходящие в ледяной дождь. В среду возможны адвективные туманы и осадки, а температура сохранится на уровне 0…+4°C.

Тишковец добавил, что к выходным снежный покров в столице частично подтает, но полностью не исчезнет. При этом ночные температуры в пятницу и субботу могут вновь опуститься до небольших минусовых значений.

Ранее сообщалось, что аномальные морозы накроют север, Поволжье и Сибирь уже в ближайшие дни. К слову, самые интенсивные отрицательные температуры прогнозируются в Архангельской области — там подморозит до -32 градусов.