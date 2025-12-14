Кадыров пообещал сделать всё, чтобы дроны ВСУ не долетали до России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что будут приняты все меры, чтобы украинские беспилотники не достигали территории России. Об этом он сказал во время прямой линии. Он также отметил, что военнослужащие круглосуточно обеспечивают защиту мирных жителей. По его словам, охрана покоя населения ведется как днём, так и ночью.

«Мы будем делать всё, чтобы они не долетали до России и в частности – до Чеченской Республики», — подчеркнул Кадыров, отвечая на вопрос о безопасности региона.

Ранее Кадыров заявлял, что готов пойти на выборы главы Чечни в 2026 году. Таким образом он подтвердил, что рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры при условии одобрения со стороны федерального центра и поддержки со стороны жителей республики.