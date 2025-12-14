Три человека пострадали в результате массового ДТП в Саратовской области

В Балаковском районе в Саратовской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием девяти легковых и грузовых автомобилей. Об этом сообщают представители ГУ МВД России по Саратовской области в официальном телеграм-канале ведомства.

По предварительным сведениям полиции, авария случилась около населённого пункта Маянга. В масштабное столкновение попали автомобили различных марок, включая грузовик SHACMAN, внедорожник Mitsubishi Pajero, микроавтобус «ГАЗель» и несколько легковушек Lada в различных модификациях. Все они управлялись мужчинами, самым младшим из которых 27 лет, а старшему — 53 года.

Вследствие этого происшествия травмы получили три человека, находившиеся в салоне «Лады Весты». Речь идёт о двух несовершеннолетних — парне 14 лет и девушке 15 лет — а также о 23-летнем пассажире. Пострадавшие были экстренно госпитализированы для оказания необходимой помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют детали и причины данного инцидента.

