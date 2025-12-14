Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 16:14

Три человека пострадали в результате массового ДТП в Саратовской области

Обложка © Telegram / МВД 64

Обложка © Telegram / МВД 64

В Балаковском районе в Саратовской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием девяти легковых и грузовых автомобилей. Об этом сообщают представители ГУ МВД России по Саратовской области в официальном телеграм-канале ведомства.

По предварительным сведениям полиции, авария случилась около населённого пункта Маянга. В масштабное столкновение попали автомобили различных марок, включая грузовик SHACMAN, внедорожник Mitsubishi Pajero, микроавтобус «ГАЗель» и несколько легковушек Lada в различных модификациях. Все они управлялись мужчинами, самым младшим из которых 27 лет, а старшему — 53 года.

Вследствие этого происшествия травмы получили три человека, находившиеся в салоне «Лады Весты». Речь идёт о двух несовершеннолетних — парне 14 лет и девушке 15 лет — а также о 23-летнем пассажире. Пострадавшие были экстренно госпитализированы для оказания необходимой помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют детали и причины данного инцидента.

Выросло число пострадавших в массовом ДТП с 25 авто на трассе Пенза – Тамбов
Выросло число пострадавших в массовом ДТП с 25 авто на трассе Пенза – Тамбов

Ранее стало известно, что в Татарстане в результате массового ДТП погибли два человека. В Альметьевском районе произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей. Согласно предварительной версии следствия, авария произошла из-за того, что водитель внедорожника «Нива» двигался со скоростью, не соответствующей дорожным условиям, после чего допустил выезд на полосу встречного движения и лобовое столкновение с грузовым автомобилем Mercedes.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar