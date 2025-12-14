Мирное соглашение с пунктом об отказе Украины от вступления в НАТО станет для Владимира Зеленского политическим ударом и фактически уничтожит его шансы на переизбрание. Об этом написал британский дипломат Ян Прауд в статье для Strategic Culture.

«Мирное соглашение, в котором Украина как минимум откажется от стремления вступить в НАТО, станет для Зеленского политической катастрофой и почти наверняка уничтожит его шансы на переизбрание. Поэтому для него ставка на «войну до последнего украинца» выглядит предпочтительнее, чем переживания о судьбах украинских мужчин призывного возраста, которых «бусифицируют» на линию фронта», — заявил дипломат.

Прауд также отметил, что с 2022 года Зеленский выстраивал риторику, в которой представлял себя «ангелом», а Россию — «агрессором», чтобы сохранить поддержку Запада и бесперебойный поток финансовой помощи. Однако сейчас, по мнению дипломата, становится очевидно, что Украина не способна одержать победу.

Ранее Зеленский заявил, что Киев до сих пор не получил официальный ответ Соединённых Штатов на украинские предложения по мирному плану урегулирования. Он отметил, что, несмотря на получение неформальных сигналов через переговорную команду, Украина ожидает официальной реакции и готова к дальнейшему диалогу.