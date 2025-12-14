МИД акцентировал внимание на растущей симпатии европейцев к России и её ценностям

Россия всё чаще воспринимается в мире, включая Европу, как защитница традиционных ценностей. Такое мнение выразил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов на Глобальном форуме «Альянса цивилизаций» в Эр-Рияде, передаёт ТАСС.

Логвинов отметил, что растёт количество людей, в том числе в европейских странах, которые не только испытывают симпатию к России, но и считают её оплотом подлинных ценностей и непреходящих традиций.

По словам дипломата, в России исходят из того, что опора на общие для основных религий и культур идеалы, уважение самобытности народов и их права на собственный путь развития служат залогом для нахождения ответов на современные вызовы. Он добавил, что подобная созидательная линия получает широкую поддержку в мировом сообществе.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что европейцы массово подают заявки на переезд в Россию. Ежемесячно в МВД поступает около 150 заявок от граждан европейских стран, желающих переселиться в РФ. Наибольший интерес к переезду проявляют жители Великобритании, Германии, Франции и стран Балтии.