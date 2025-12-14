Экс-замдиректора Русского музея Петрова умерла после тяжёлой болезни

На 80-м году жизни после тяжёлой болезни скончалась выдающийся искусствовед, бывший заместитель генерального директора Русского музея по научной работе Евгения Петрова. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

В официальном сообщении её называют заслуженным деятелем искусств РФ, кандидатом искусствоведения и членом-корреспондентом Российской академии художеств. Петрова работала в Русском музее с 1966 года, курировала множество знаковых выставок, а в последние годы организовала первую выставку русского авангарда из собрания музея в Китае и стала куратором выставки Марка Шагала в Пушкинском музее.

«Коллектив Русского музея скорбит вместе с родными и близкими Евгении Николаевны», — говорится в некрологе.

