Сутки не выходят на связь: В горах Прикамья разыскивают 13 туристов на снегоходах

В горах Прикамья разыскивают 13 туристов на снегоходах
В горах Прикамья разыскивают 13 туристов на снегоходах. Они отправились в район горы Ослянка 13 декабря и с того момента не выходят на связь, сообщает Mash.
В составе группы были участники из Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Половина из них являлась новичками в походах, а другая половина – опытными туристами. В день происшествия видимость у горы была крайне низкой вследствие неблагоприятных погодных условий. Начало маршрута было положено от гостевого дома «Ослянка House». Следует отметить, что маршрут не был официально зарегистрирован в МЧС.
Вот список людей, которые пропали:
- Александр Т.
- Артур К.
- Александр Д.
- Леонид З.
- Александр К.
- Антон К.
- Сергей К.
- Михаил Н.
- Рустам Ш.
- Андрей М.
- Игорь Р.
- Рустам (фамилия неизвестна)
- Максим (фамилия неизвестна)
