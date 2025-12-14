Путин в Индии
14 декабря, 17:05

Сутки не выходят на связь: В горах Прикамья разыскивают 13 туристов на снегоходах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSBN 728

В горах Прикамья разыскивают 13 туристов на снегоходах. Они отправились в район горы Ослянка 13 декабря и с того момента не выходят на связь, сообщает Mash.
В составе группы были участники из Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Половина из них являлась новичками в походах, а другая половина – опытными туристами. В день происшествия видимость у горы была крайне низкой вследствие неблагоприятных погодных условий. Начало маршрута было положено от гостевого дома «Ослянка House». Следует отметить, что маршрут не был официально зарегистрирован в МЧС.

Вот список людей, которые пропали:

  • Александр Т.
  • Артур К.
  • Александр Д.
  • Леонид З.
  • Александр К.
  • Антон К.
  • Сергей К.
  • Михаил Н.
  • Рустам Ш.
  • Андрей М.
  • Игорь Р.
  • Рустам (фамилия неизвестна)
  • Максим (фамилия неизвестна)
Ранее сообщалось, что на Камчатке продолжаются поиски 63-летнего охотника Павла Халоймова, пропавшего в глухой тайге. Мужчина из посёлка Эссо ушёл в лес в начале ноября, и с середины месяца с ним прервалась связь.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Пермский край
