На Камчатке неделю ищут пропавшего в глухой тайге охотника

На Камчатке уже неделю продолжаются поиски 63-летнего охотника Павла Халоймова, пропавшего в глухой тайге. Об этом сообщает SHOT.

Мужчина из посёлка Эссо ушёл в лес в начале ноября, и с середины месяца с ним прервалась всякая связь. По информации источника, родные надеялись, что у Павла просто сломалась рация, и обратились в полицию лишь 3 декабря.

Спасатели и волонтёры обследуют район в 25 километрах от населённого пункта. Они обнаружили, что охотничий домик, где мог укрыться Павел, разрушен — следы указывают на то, что там побывал медведь. В ходе сегодняшних мероприятий были проверены ещё пять избушек, однако зацепок найти не удалось.

Пропавший является не только опытным охотником, но и знатоком родного края. Он — сын известного лингвиста Клавдии Халоймовой, посвятившей себя изучению местной культуры и удостоенной включения в энциклопедию «Лучшие люди России».