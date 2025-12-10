На Камчатке неделю ищут пропавшего в глухой тайге охотника
Обложка © Telegram / SHOT
На Камчатке уже неделю продолжаются поиски 63-летнего охотника Павла Халоймова, пропавшего в глухой тайге. Об этом сообщает SHOT.
Мужчина из посёлка Эссо ушёл в лес в начале ноября, и с середины месяца с ним прервалась всякая связь. По информации источника, родные надеялись, что у Павла просто сломалась рация, и обратились в полицию лишь 3 декабря.
Спасатели и волонтёры обследуют район в 25 километрах от населённого пункта. Они обнаружили, что охотничий домик, где мог укрыться Павел, разрушен — следы указывают на то, что там побывал медведь. В ходе сегодняшних мероприятий были проверены ещё пять избушек, однако зацепок найти не удалось.
Пропавший является не только опытным охотником, но и знатоком родного края. Он — сын известного лингвиста Клавдии Халоймовой, посвятившей себя изучению местной культуры и удостоенной включения в энциклопедию «Лучшие люди России».
Ранее сообщалось, что группа туристов сорвалась при восхождении на активный вулкан в Камчатском крае. Пострадавшие получили переломы рук и не смогли самостоятельно спуститься, ожидая эвакуации вертолётом. В результате инцидента один из участников группы погиб, ещё одна пострадавшая девушка оказалась в тяжёлом состоянии и позже скончалась от полученных травм. В результате из трёх туристов выжил только один.
