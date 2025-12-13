Путин в Индии
В СК не исключают криминальную версию исчезновения Усольцевых в Сибири

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Следственный комитет рассматривает возможность того, что семья Усольцевых, пропавшая в горной тайге Красноярского края, могла стать жертвой преступления. Как ТАСС сообщил руководитель ГСУ СК региона Алексей Еремин, эта версия активно прорабатывается, хотя основной остаётся несчастный случай — вероятнее всего, люди замёрзли.

По словам Еремина, в рамках расследования проводятся оперативно-разыскные мероприятия и допрашиваются свидетели.

Напомним, семья (Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь) пропала в конце сентября во время похода к скале Буратинка. В кругу знакомых также выдвигалась версия об инсценировке исчезновения для выезда за границу, но следствие официально сосредоточено на версии несчастного случая.

