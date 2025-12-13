В СК не исключают криминальную версию исчезновения Усольцевых в Сибири

Следственный комитет рассматривает возможность того, что семья Усольцевых, пропавшая в горной тайге Красноярского края, могла стать жертвой преступления. Как ТАСС сообщил руководитель ГСУ СК региона Алексей Еремин, эта версия активно прорабатывается, хотя основной остаётся несчастный случай — вероятнее всего, люди замёрзли.