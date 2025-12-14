В зоне СВО начал работать устойчивый к РЭБ дрон-разведчик «Форс»

В России разработан и уже применяется на Запорожском направлении новый разведывательный беспилотник «Форс», устойчивый к средствам радиоэлектронной борьбы противника. Об этом ТАСС сообщила компания-разработчик Drone Force.

Как пояснили в компании, дрон был создан по запросу военных, которым требовался аппарат для наведения артиллерии на цели на дистанции до 10 км. Для этого его оснастили специальным ПО, смещёнными частотами управления и тепловизором для круглосуточной работы. Испытания на полигоне подтвердили его устойчивость даже к мощным российским средствам РЭБ.

Аппарат уже запущен в серийное производство с ежемесячным выпуском около 600 единиц. Разработчики отмечают, что по характеристикам он превосходит популярные китайские аналоги и эффективно используется для решения задач в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что российские инженеры при поддержке «Кулибин-клуба» разработали беспилотный комплекс «Зефир-М», способный находиться в воздухе до 24 часов и перевозить грузы весом от 10 до 30 килограммов. Система включает в себя БПЛА и наземный пункт управления, а её применение включает ретрансляцию связи, освещение и задачи радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Управление возможно как по радиоканалу, так и по оптоволоконному кабелю.