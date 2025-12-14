«Мы рады всем»: Кадыров призвал чеченцев не зацикливаться на внешнем виде туристов

Жителям Чечни не стоит зацикливаться на том, как выглядят туристы, приезжающие в республику. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров во время прямой линии. По его словам, рост турпотока — это положительный сигнал, а внешний вид гостей не должен становиться поводом для конфликтов.

«Это хорошо, что к нам приезжают. Да и от того, что из них некоторые ходят как им хочется, нам от этого ни тепло, ни холодно. Я думаю, что не надо нам туристов как-то ущемлять и чрезмерно зацикливаться на их внешнем виде. Мы рады всем», — заявил Кадыров.

При этом, если поведение гостей кажется слишком вызывающим, ситуацию, по мнению главы региона, можно решить спокойно — просто объяснив, какие нормы приняты в республике.

