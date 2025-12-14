Россия и США
14 декабря, 17:40

Над Тульской областью сбили пять украинских дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Подразделения противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили пять украинских беспилотников в небе над Тульской областью в течение нескольких часов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Воздушные цели были ликвидированы в период с 16:00 до 19:45. В результате инцидента пострадавших и повреждений инфраструктуры не зафиксировано. При этом власти региона предупредили население о сохраняющейся угрозе атак БПЛА и призвали сообщать о любых подозрительных предметах по телефонам экстренных служб.

Российские силы ПВО за сутки сбили почти 400 украинских дронов
Российские силы ПВО за сутки сбили почти 400 украинских дронов

Ранее сообщалось, что с 12:00 до 16:00 по московскому времени системы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов над рядом регионов страны. Наибольшее количество дронов нейтрализовано над Брянской областью (12 единиц), над Курской и Белгородской областями — по восемь в каждой, над Орловской — пять, над Калужской — три, над Рязанской — два, а над Тульской и Тамбовской областями — по одному.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
