Над Тульской областью сбили пять украинских дронов

Воздушные цели были ликвидированы в период с 16:00 до 19:45. В результате инцидента пострадавших и повреждений инфраструктуры не зафиксировано. При этом власти региона предупредили население о сохраняющейся угрозе атак БПЛА и призвали сообщать о любых подозрительных предметах по телефонам экстренных служб.

Ранее сообщалось, что с 12:00 до 16:00 по московскому времени системы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов над рядом регионов страны. Наибольшее количество дронов нейтрализовано над Брянской областью (12 единиц), над Курской и Белгородской областями — по восемь в каждой, над Орловской — пять, над Калужской — три, над Рязанской — два, а над Тульской и Тамбовской областями — по одному.