Челябинск получил звание «Культурная столица 2027 года»

Челябинск одержал победу в национальном конкурсе и был официально объявлен Культурной столицей России на 2027 год. Об этом сообщил губернатор Челябинской области.

Губернатор назвал победу долгожданной и подчеркнул, что весь регион в последние месяцы жил этой целью. По его словам, новый статус откроет для города и области возможности для проведения масштабных мероприятий и позволит больше рассказать стране о регионе.

Челябинск стал Культурной столицей России на 2027 год. Видео ©Telegram / Алексей Текслер

В финале за звание боролись восемь городов: Вологда, Калуга, Рязань, Сочи, Ставрополь, Ульяновск и Новосибирск. Несмотря на то, что в народном голосовании первым стал Новосибирск, экспертное жюри отдало предпочтение столице Южного Урала, оценив его культурную программу, инфраструктуру и потенциал.

Конкурс «Культурная столица года» стартовал в 2023 году. К участию приглашаются столицы регионов России и города с населением от 200 тысяч человек. В 2025 году культурной столицей является Грозный, а в 2026 году этот титул достанется Омску.

Ранее сообщалось, что в России началось голосование за звание молодёжной столицы 2026 года. Жители могут поддержать свой город на портале «Госуслуги» до 19 декабря, голосуя за любой регион, кроме своего собственного. В финале участвуют Вологда, Смоленск, Сыктывкар, Салехард, Томск и Челябинск, который в настоящее время входит в тройку лидеров. Победитель, который будет объявлен 22 декабря, получит приоритетное право на проведение федеральных молодёжных мероприятий и поддержку Росмолодёжи.