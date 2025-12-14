Россия и США
«Буревестник»
Мессенджер MAX

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 18:15

Завораживающие кадры: «Роскосмос» показал фото заснеженных гор Памира с МКС

«Роскосмос» показал фото заснеженных гор Памира с МКС

Обложка © Telegram/ Роскосмос

Обложка © Telegram/ Роскосмос

Космонавт с борта Международной космической станции запечатлел Памир — один из самых суровых и величественных горных регионов планеты. С высоты орбиты горы выглядят особенно завораживающе. Кадры публикует телеграм-канал «Роскосмоса».

Кадры заснеженных гор Памира с МКС. Фото © Telegram/ Роскосмос

Кадры заснеженных гор Памира с МКС. Фото © Telegram/ Роскосмос

На кадрах видна сложная сеть хребтов и долин, покрытых снегом. Ландшафт напоминает гигантский узор, словно природа вышила на поверхности Земли огромный ковёр из линий и оттенков. Контраст света и тени подчёркивает рельеф, а масштабы гор становятся особенно наглядными — именно так Памир видят лишь единицы, находясь за пределами атмосферы.

National Geographic представил лучшие снимки 2025 года
National Geographic представил лучшие снимки 2025 года

Ранее учёным удалось зафиксировать на видео так называемую «чёрную» вспышку. В результате взрыва на Солнце облако плотного холодного водорода было разорвано и рассеяно по солнечному диску на расстояние около миллиона километров.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Роскосмос
  • Вселенная
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar