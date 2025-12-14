Завораживающие кадры: «Роскосмос» показал фото заснеженных гор Памира с МКС

Космонавт с борта Международной космической станции запечатлел Памир — один из самых суровых и величественных горных регионов планеты. С высоты орбиты горы выглядят особенно завораживающе. Кадры публикует телеграм-канал «Роскосмоса».

Кадры заснеженных гор Памира с МКС. Фото © Telegram/ Роскосмос

На кадрах видна сложная сеть хребтов и долин, покрытых снегом. Ландшафт напоминает гигантский узор, словно природа вышила на поверхности Земли огромный ковёр из линий и оттенков. Контраст света и тени подчёркивает рельеф, а масштабы гор становятся особенно наглядными — именно так Памир видят лишь единицы, находясь за пределами атмосферы.

