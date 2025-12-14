США умудрились потерять радиоактивный генератор в Гималаях, когда шпионили за Китаем

ЦРУ США в 1965 году потеряло в Гималаях генератор на плутонии, который использовался в шпионской операции против Китая. Об этом сообщает The New York Times. Радиоактивное устройство, по данным издания, до сих пор может находиться в горах, но его точное местоположение неизвестно.

Операция планировалась после первых ядерных испытаний Китая в 1964 году. Американские и индийские альпинисты, отобранные ЦРУ, должны были установить на вершине Нанда-Деви оборудование для перехвата сигналов во время ракетных испытаний. Экспедицию возглавлял альпинист и фотограф National Geographic Барри Бишоп.

Группа почти достигла вершины, но попала в сильную бурю. Альпинистам пришлось срочно спускаться, оставив антенну, кабели и портативный генератор на плутонии-238. Когда участники вернулись в 1966 году, генератор исчез. С тех пор его так и не нашли.

США и Индия долгое время держали историю в секрете из-за риска радиоактивного загрязнения, в том числе истоков Ганга. Документы рассекретили лишь в 1978 году, а новый интерес к делу возник после находки архивов Барри Бишопа в гараже в Монтане — но тайна генератора по-прежнему не раскрыта.

