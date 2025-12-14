На турбазу в Пермском крае вернулись лишь двое из 15 туристов

В Пермском крае разыскивают 13 туристов из группы в 15 человек, которые не вернулись с маршрута в районе горы Ослянка. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном главке МЧС.

По данным спасателей, группа, состоявшая из мужчин, вышла в поход, но к назначенному времени в субботу на турбазу «Ослянка-хаус» вернулись только двое участников. Местонахождение остальных 13 человек в настоящее время неизвестно. На самой турбазе от комментариев отказались.

«Группа состояла из 15 человек, мужчины. Двое из группы вернулись на базу »Ослянка- хаус« 13 декабря в шесть часов вечера. До настоящего времени местонахождение 13 человек неизвестно», — рассказали агентству в ведомстве.

Гора Ослянка высотой 1119 метров является одной из самых высоких и живописных точек Среднего Урала, расположена в 300 километрах от Перми.

Напомним, в Прикамье пропала группа из 13 туристов, отправившихся на снегоходах в район горы Ослянка 13 декабря. В группу входили жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы, половина из которых были новичками, а остальные — опытными путешественниками. Маршрут не был зарегистрирован в МЧС, а в день выезда в районе горы наблюдалась крайне плохая видимость из-за сложных погодных условий.