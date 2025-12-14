Якутский полицейский спас троих подростков, которые едва не погибли от лютого мороза

В Якутии старший участковый полиции Владислав Гуляев в неслужебное время спас троих подростков, которые заблудились и замерзали в безлюдной местности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Якутский полицейский спас троих подростков, которые могли погибнуть от лютого мороза. Видео © МВД Медиа

Возвращаясь с братом из районного центра в село Кальвица, полицейский заметил на тропе, проложенной снегоходами, человеческие следы. Они свернули с дороги и повели вниз по течению реки Лены, что показалось подозрительным. Гуляев решил проверить и не ошибся.

В стороне от маршрута братья нашли троих сильно замёрзших и обессиленных подростков. Им отдали тёплую одежду и отвезли в село. Позже выяснилось, что дети — из посёлка Сангар. У одного из них были признаки обморожения пальцев, и полицейский оказал первую помощь, а затем вместе с администрацией нашел медика среди местных жителей.

Как рассказал 12-летний мальчик, он хотел дойти до родственников в село Аргас и выбрал, как ему казалось, самый короткий путь. Двое друзей пошли с ним, но компания заблудилась. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

