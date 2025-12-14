Лукашенко подарил Трампу и его жене икону и украшение в виде васильков

Подарки для американского президента и его супруги белорусский лидер вручил спецпосланнику США Джону Коулу. Мелании Трамп предназначалось изящное украшение в виде белорусских васильков, а республиканцу — икона Николая Чудотворца, которую Лукашенко назвал очень ценной в США.

В свою очередь, Дональд Трамп и его жена Мелания направили личное сообщение Александру Лукашенко. Его в Минск доставил специальный посланник США. В послании первая пара США выразила благодарность белорусской стороне и лично Лукашенко за гостеприимство, которое постоянно оказывается американской делегации в Республике. Также в письме Трамп сообщил о большом интересе к возвращению Коула в США для того, чтобы он мог подробно рассказать о переговорах, состоявшихся в Минске 12 и 13 декабря.