В ДТП со школьным автобусом в Колумбии погибли 16 человек, 20 пострадали

В Колумбии произошло ДТП с участием школьного автобуса, в результате которого погибли более десяти человек и ещё не менее 20 пострадали. Об этом сообщил губернатор департамента Антиокия Андрес Хулиан Рендон.

«Антиохийцы, сегодня очень печальный день. На рассвете мы получили известие о крушении школьного автобуса, следовавшего из Толу в Медельин. Он упал в пропасть на Виа Белен, сектор Эль-Чисперо, между Ремедиосом и Сарагосой. Его обитатели: молодые ученики Антиохийского лицея из Белло, приехавшие с экскурсии», — говорится в сообщении.

В свою очередь, газета El Tiempo сообщила о 16 погибших и более чем 20 раненых.

Ранее в Балаковском районе в Саратовской области произошло массовое ДТП с участием девяти легковых и грузовых автомобилей. Вследствие этого происшествия травмы получили три человека, находившиеся в салоне «Лады Весты». Речь идёт о двух несовершеннолетних — парне 14 лет и девушке 15 лет — а также о 23-летнем пассажире.