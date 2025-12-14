Ветеран Великой Отечественной войны Евдокия Грищук собрала и отправила новогоднюю посылку для российских военнослужащих в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Ветеран Великой Отечественной войны отправила посылку военным в зоне СВО. Видео © Telegram / Ворошилов

«Несмотря на свой 100-летний возраст, Евдокия Ивановна постоянно передаёт нашим ребятам посылки», — отметил Ворошилов.

Посылка была доставлена и лично вручена военнослужащим. Бойцы выразили Евдокии Ивановне искреннюю благодарность, отметив, что для них, как для наследников Победы, особенно ценны её внимание и забота.

