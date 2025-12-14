Россия и США
«Буревестник»
Мессенджер MAX

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 19:28

Ветеран Великой Отечественной войны отправила посылку военным в зоне СВО

Обложка © Telegram / Ворошилов

Обложка © Telegram / Ворошилов

Ветеран Великой Отечественной войны Евдокия Грищук собрала и отправила новогоднюю посылку для российских военнослужащих в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Ветеран Великой Отечественной войны отправила посылку военным в зоне СВО. Видео © Telegram / Ворошилов

«Несмотря на свой 100-летний возраст, Евдокия Ивановна постоянно передаёт нашим ребятам посылки», — отметил Ворошилов.

Посылка была доставлена и лично вручена военнослужащим. Бойцы выразили Евдокии Ивановне искреннюю благодарность, отметив, что для них, как для наследников Победы, особенно ценны её внимание и забота.

Армия России продолжает ликвидацию окружённых солдат ВСУ на левом берегу реки Оскол
Армия России продолжает ликвидацию окружённых солдат ВСУ на левом берегу реки Оскол

Ранее бойцы группировки «Восток» Вооружённых сил РФ прорвали оборону противника к востоку от реки Гайчур и водрузили на освобождённой территории российский флаг. В результате боёв был взят под контроль крупный опорный пункт. По данным Минобороны России, уничтожены более 12 единиц техники и свыше 70 тяжёлых дронов типа «Баба-Яга». Освобождение Варваровки позволило улучшить тактическое положение на этом участке фронта.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Великая Отечественная война
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar