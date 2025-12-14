Путин в Индии
14 декабря, 09:42

Армия России продолжает ликвидацию окружённых солдат ВСУ на левом берегу реки Оскол

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

За прошедшие сутки Армия России продолжила ликвидацию окружённой на левом берегу реки Оскол группировки ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» продолжают уничтожение окружённой на левом берегу реки Оскол группировки противника», — говорится в сообщении.

Действия российских подразделений направлены на полное уничтожение окружённой группировки противника. Отмечается, что операции проходят в условиях активного противодействия со стороны окружённых сил, однако военные продолжают реализовывать поставленные задачи.

Ранее сообщалось, что крупное соединение Вооружённых сил Украины было заблокировано на левом берегу реки Оскол. По словам российского лидера Владимира Путина, около 3,5 тысячи украинских военнослужащих оказались в полной блокаде на левом берегу реки Оскол.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

